Standard - Waasland-Beveren 3-1: débuts gagnants pour Mbaye Leye comme entraîneur

Mbaye Leye fête sa première sur le banc du Standard par une victoire, la première pour les Rouches en championnat depuis le 1er novembre.

Bodart - Siquet, Dussenne, Bokadi, Gavory - Raskin, Bastien - Carcela, Amallah, Lestienne- Muleka: c’est le premier onze de base de la carrière de Mbaye Leye comme T1. Outre le brassard de capitaine pour un Carcela sur qui le successeur de Philippe Montanier mise beaucoup, le choix le plus marquant du coach sénégalais était donc la titularisation du jeune Hugo Siquet, préféré à Jans en l’absence de Fai. Pour rappel, le défenseur camerounais est blessé, tout comme Vanheusden, tandis que Laifis et Cimirot ont le Covid et qu’Oulare et Avenatti, ou encore Boljevic, sont poussés vers la sortie.

La métamorphose a rapidement été visible au niveau de l’envie, pas difficile par rapport aux dernières sorties à Sclessin face aux lanternes rouges Mouscron puis Saint-Trond, qui s’étaient soldées par autant de défaites. De l’engagement qui a valu des cartons à Bastien et Muleka en 1re période.

1er match comme T1 et 1re victoire pour Mbaye Leye. Photo News Dans le jeu, la mise en route a été progressive. Et c’est sur un coup franc magistralement brossé dans la lucarne par Amallah que le déclic est tombé à la demi-heure, pour débloquer une 1re mi-temps équilibrée.

Les Rouches ont enfoncé le clou après la pause grâce à un 2e but d’Amallah, bien servi par Siquet (66e). Puis sur une reprise de la tête puissante de Bokadi sur un corner de Gavory.

Un petit moment de relâchement a permis à Wuytens de sauver l’honneur pour les visiteurs, qui restent 16es du classement. Les Liégeois remontent quant à eux de la 12e à la 10e place et reviennent à 4 points du Top 4 synonyme de play-offs 1. À confirmer dimanche (16h) au Cercle Bruges, actuel avant-dernier du classement.

Pour rappel, le dernier succès en Pro League des Rouches remontait au 1er novembre (1-0 conte Ostende). Les quatre points sur vingt-quatre obtenus lors des huit matchs suivants, avec quatre défaites lors des quatre derniers duels, avaient coûté son emploi, le 26 décembre, à l’entraîneur français Philippe Montanier. Et le Standard n’avait plus marqué trois buts en championnat cette saison depuis son succès 0-3 au Beerschot le 30 août dernier. .

