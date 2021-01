36 tests positifs au Covid en Premier League la semaine passée

La Premier League a annoncé vendredi un léger reflux du nombre de cas positifs de Covid-19 lors de ses deux vagues de tests hebdomadaires, avec 36 joueurs ou membres de staff infectés contre 40 une semaine plus tôt.

Le nombre d’échantillons collectés était plus important: 2593 contre 2295, et le taux de cas positifs recule donc de 1,74% à 1,38% .

Dans le détail, la première vague de tests, les 4 et 7 janvier, a révélé 27 cas positifs sur 1538 échantillons (1,75% ), alors que la seconde, les 8 et 10 janvier, a mis en évidence 9 contaminations sur 1055 tests (0,85% ).

Le calendrier de la Premier League et le déroulement des 32e de finale de la Coupe d’Angleterre le week-end dernier ont été affectés par le fort rebond du nombre de cas de Covid en Angleterre depuis quelques semaines, lié notamment à la découverte d’un variant du virus bien plus contagieux, et qui a provoqué un confinement généralisé du pays.

Un peu plus tôt, le match de la 18e journée Aston Villa -–Tottenham, prévu mercredi, avait été reporté après que 9 joueurs et 5 membres du staff de l’équipe de Birmingham ont été testés positifs.

Les Villans avaient d’ailleurs été contraints d’aligner une équipe réserve contre Liverpool en Coupe, vendredi dernier, pour une défaite sans appel 4-1.

Avant cela, plusieurs matches de championnat avaient aussi été reportés, le club londonien de Fulham et Manchester City faisant partie des clubs les plus touchés.

La Premier League, qui a durci ses protocoles anti-Covid en accord avec les 20 clubs qui la composent, avait averti qu’elle envisageait de se montrer plus sévère avec les joueurs qui ne respectaient pas rigoureusement ses règles.

Mais des voix commencent à s’élever pour mettre en doute l’opportunité de continuer à jouer dans ces conditions.

«Financièrement, c’est une bonne chose de continuer à jouer mais, pour moi, moralement, c’est probablement une mauvaise chose», a ainsi estimé vendredi Steve Bruce, l’entraîneur de Newcastle, la première équipe à demander un report d’un de ses matches de championnat et à devoir fermer son centre d’entraînement, début décembre, en raison de nombreux cas dans son effectif.