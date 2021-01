WAREMME | PIC 2021 modifié: suivez le conseil communal en direct avec nous ce soir

Ce lundi soir, lors du conseil communal de Waremme, il sera notamment question de diverses modifications dans le Plan d’investissement communal 2021 (PIC). Notre direct en bas de l’article, dès 19 h 30.

Plusieurs projets éligibles au PIC (Plan d’investissement communal) 2019-2021 de la Ville de Waremme seront, ou reportés à l’année prochaine, ou ajoutés à cette année 2021. «Vu les retards dus à la crise sanitaire observés en 2020, on doit faire des choix pour respecter l’enveloppe des investissements prévus, sur base des dossiers que nous estimons prioritaires», informe Hervé Rigot, échevin des Travaux.

Seront donc intégrés au PIC: de nouveaux dispositifs ralentisseurs, notamment dans les rues d’Oleye, Amédée de Lantremange, Edmond Leburton et Dieudonné Bollen. «L’idée, c’est d’enlever les dispositifs existants, devenus désuets, et d’en rajouter de plus adaptés comme des coussins berlinois, des chicanes...»

Autre dossier éligible au PIC qui sera réalisé en priorité cette année, ce sont les divers travaux d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments communaux, notamment prévus sur les bâtiments de l’administration communale et de l’Espace 21 (nouveaux châssis, réfection de toiture...).

Divers projets reportés

Par contre, certains projets de réfection de voiries prévus au départ seront retirés, comme c’est le cas de la rue Joseph Lemaire, «car il y a un projet de lotissement qui devrait s’y concrétiser. On ne va pas ouvrir la route si c’est pour tout recommencer lors des travaux du lotissement. Il est donc préférable d’attendre».

Les autres projets de réfection qui seront retirés du PIC 2021 concernent Lantremange et plus particulièrement les rues de la Brasserie et de Hollande, «où il y a pas mal de nids-de-poule. Il est important de préciser que ces travaux sont reportés à l’année prochaine. Ils seront donc bel et bien effectués».

