Mons: l’ex-Maison de la presse se transforme en Maison de l’Unesco

La Maison espagnole, située dans la rue des Clercs au pied du Beffroi de Mons, sera réhabilitée. Les travaux ont commencé ce lundi.

Ébloui par la prestance du Beffroi, le promeneur remontant la rue des Clercs depuis la Collégiale Sainte-Waudru pourrait ne pas prêter attention à la maison de briques rouges au pied de l’ancienne tour de garde. La «Maison espagnole» est pourtant un petit bijou patrimonial montois qui, jusqu’en 2015, hébergea la Maison de la Presse, mais qui est inoccupé depuis le départ de cette dernière.

D’ici l’été, celle-ci aura trouvé une nouvelle fonction, en devenant le lieu dédié aux patrimoines Unesco, nombreux à Mons, comme le rappelle l’échevine de la culture Catherine Houdart.

«Mons est l’une des rares villes à pouvoir compter 4 chefs-d’œuvre au patrimoine mondial de l’Unesco le beffroi, les minières néolithiques de Spiennes, son Doudou mais aussi le Mundaneum qui met à l’honneur le patrimoine documentaire universel de l’Unesco.» Ajoutons également hors de Mons le Grand Hornu, dans le Borinage.

Cette richesse, la Ville de Mons veut lui donner une vitrine, ce que sera la Maison espagnole. «Ce nouvel espace, au cœur historique de la Ville, sera un lieu d’accueil parfait, à dimension participative et citoyenne, qui permettra de valoriser, partager et échanger autour de la richesse de nos valeurs patrimoniales, notamment avec les jeunes générations. C’est une nouvelle belle avancée sur le plan culturel et touristique pour notre ville», se réjouit l’échevine.

Une maison polyvalente et accueillante

La Maison espagnole convertie en maison Unesco devrait ouvrir durant l’été, une fois que les travaux de rénovation, qui commencent aujourd’hui, seront achevés. Financés à 90% par les Fonds Européens (FEDER), ils concernent uniquement l’intérieur aménagement du rez-de-chaussée en espace d’accueil, espace de conférences et d’animations…

a Maison Espagnole abritera également le nouvel espace accueil du site du Beffroi, ce qui permettra de mieux gérer les flux de visiteurs. Enfin, un tout nouvel espace de travail destiné aux agents du Pôle Muséal dédiés aux projets Unesco verra le jour avec tout un étage réhabilité en bureaux et salle de réunion.

La maison Unesco abritera en son sein un «club Unesco» à destination de ceux qui désirent s’investir en faveur de la préservation des patrimoines culturels reconnus par l’Unesco.

Les actions de la maison s’inscriront dans cinq axes: accueillir le public, apporter une aide logistique par la mise à disposition d’espaces de travail et d’échanges, favoriser les contacts entre les réseaux, groupes, citoyens, gestionnaires de sites Unesco à Mons ou au-delà, valoriser des initiatives dans les domaines Unesco et donner une visibilité aux actions menées.

La maison Unesco veut renforcer une dynamique présente depuis Mons 2015 en termes de participation citoyenne, d’action pédagogique, d’éducation permanente et de recherche scientifique spécifique sur les patrimoines, leur conservation, l’accueil qu’on y réserve au public et la valorisation touristique qui en découle.