Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce lundi 11 janvier.

3 articles épinglés par la rédaction 1. Plus de 20.000 décès en Belgique: notre pays en tête d’un triste podium La Belgique déplore depuis ce dimanche plus de 20.000 personnes décédées du coronavirus. Notre pays se trouve en tête d’un triste podium mondial. + LIRE ICI 2. Le cri d’alarme d’une esthéticienne: «Veut-on faire disparaître notre métier?» Esthéticienne établie depuis plus de vingt ans à Nivelles, Françoise Norroy lance un cri d’alarme face à la situation actuelle. + LIRE ICI 3. Moyenne quotidienne des infections aux alentours de 1.800 en Belgique Depuis le début de l’épidémie, 20.078 personnes sont décédées en Belgique à cause d’une infection au coronavirus, indique lundi l’Institut de santé publique Sciensano dans la mise à jour des données de son tableau de bord. Le nombre moyen d’infections s’élève lui à 1.816 par jour entre le 1er janvier et le 7 janvier, en hausse de 14% par rapport à la semaine précédente. + LIRE ICI

1 Belgique

Examens en présentiel à l’UCLouvain: des barrières mais un problème plus profond?

Les infrastructures mises en place par l’université pour la session d’examens sont jugées suffisantes. Mais selon certaines associations étudiantes, le problème est ailleurs. + LIRE ICI

Le feu enfin au vert pour les auto-écoles

Le secteur auto-écoles est soulagé. L’activité n’étant plus considérée comme un métier de contact, les cours peuvent reprendre. + LIRE ICI

La crise sanitaire a accentué l’agressivité au volant, surtout en Wallonie

Plus de quatre conducteurs wallons sur dix (42%) ressentent plus d’agressivité dans la circulation, surtout en Wallonie, depuis le début de la crise sanitaire, ressort-il lundi d’une enquête de l’institut Vias menée en décembre dernier sur la manière dont les usagers perçoivent le trafic. C’est davantage qu’en Flandre (36%) et qu’à Bruxelles (35%). Près de deux tiers des Belges ont par ailleurs une opinion favorable à propos des nouveaux aménagements destinés aux piétons et aux cyclistes, au détriment de la voiture, récemment installés. + LIRE ICI

Le virus met les Bruxellois en selle: 64% de cyclistes en plus en 2020

Le nombre de cyclistes dans la capitale a augmenté de 64% durant l’année 2020. En mai et juin, le nombre de cyclistes enregistré par les compteurs vélo à Bruxelles a doublé. La tendance à la hausse s’est poursuivie après l’été, ajoute Bruxelles Mobilité. + LIRE ICI

Lockdown parties: de lourdes condamnations pour une dizaine de jeunes Anversois

Le tribunal de police d’Anvers a rendu lundi ses premiers verdicts concernant quatre fêtes clandestines organisées en période Covid. Sur 23 jeunes, une dizaine ont été condamnés à des peines allant jusqu’à deux mois de prison et des amendes atteignant 1 200 euros. Les autres accusés ont reçu des amendes allant de 400 à 1 000 euros, auxquelles s’ajoutent les frais de justice, qui s’élèvent à environ 300 euros. Un des accusés a été acquitté. + LIRE ICI

Un client jette son masque sur une caissière et la menace de mort à Genval

Une caissière a été menacée de mort, dimanche, dans un commerce rixensartois, alors qu’elle venait de rappeler à un client l’obligation du port du masque, a-t-on appris lundi auprès de la zone de police de la Mazerine. + LIRE ICI

Retour de vacances: nette augmentation des tests au Centre bruxellois Pachéco

Le personnel du centre de tests du boulevard Pachéco à Bruxelles a réalisé plus de tests Covid-19 durant les 10 premiers jours de janvier que pendant tout le mois de décembre, a indiqué lundi la Clinique Saint-Jean. + LIRE ICI

2 Monde

15 millions d’Anglais vaccinés d’ici mi-février

Sept centres de vaccination massive ont ouvert lundi au Royaume-Uni, où le gouvernement compte immuniser quelque 15 millions de personnes d’ici mi-février pour enrayer la flambée des contaminations de nouveau coronavirus et commencer à lever le confinement. + LIRE ICI

Grèce: les écoles primaires rouvrent après deux mois

Les écoles primaires et les écoles maternelles ont rouvert lundi en Grèce après deux mois de fermeture pour cause de pandémie mais le confinement strict imposé depuis le 7 novembre va continuer au moins jusqu’au 18 janvier, selon le gouvernement. + LIRE ICI

BioNTech estime pouvoir fabriquer 2 milliards de doses en 2021

La société allemande de biotechnologie BioNTech a estimé être en mesure de produire «2 milliards de doses» du vaccin contre le Covid-19 d’ici la fin 2021, nettement plus que le précédent objectif portant sur 1,3 milliard de doses. + LIRE ICI

3 Sport

