Dernier week-end des vacances: 10 PV dressés à l’aéroport de Charleroi

Lors du dernier week-end des vacances d’hiver, quelque 13.000 passagers sont passés par l’aéroport de Charleroi (BSCA), dont 5.602 le samedi (3.617 arrivées et 1.985 départs) et 7.454 (4.945 arrivées et 2.509 départs) le dimanche.

Malgré cette fréquentation en hausse par rapport aux semaines précédentes, seuls 10 procès-verbaux - soit une proportion de moins de 1,2/1.000 - ont été rédigés durant le week-end pour des personnes n’ayant pas réalisé le test PCR ou n’ayant pas rempli le Passenger Locator Form, a indiqué le ministre wallon des Aéroports, Jean-Luc Crucke, interrogé lundi, en commission du parlement régional par le député humaniste Réné Collin.

Selon ce dernier, 50% des passagers des vols intra-Schengen ont été contrôlés tant le samedi que le dimanche.

Une antenne de testing covid-19 a par ailleurs été ouverte au sein même du terminal de l’aéroport de Charleroi depuis le dimanche 3 janvier à la suite des décisions du comité de concertation du 30 décembre visant à renforcer les dispositifs de dépistage pour les personnes qui reviennent de destinations situées en zone rouge. Cinq lignes de testing sont ainsi mises à la disposition des passagers résidant en Belgique qui reviennent de zones rouges et qui souhaitent se faire dépister sur place.

Les équipes de la Croix-Rouge et de l’aéroport assurent la gestion de ce nouveau dispositif, qui peut procéder jusqu’à 750 tests par jour et est ouvert de 6 heures à minuit.

Aucun engorgement n’a été rapporté à notre connaissance, a enfin assuré le ministre Crucke.