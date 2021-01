Un tunnel de 600m sous le boulevard de la Woluwe: le chantier commence

L’agence flamande des routes commence le creusement d’un tunnel automobile de 600m sur le boulevard de la Woluwe à Machelen. Ce chantier doit durer 2 ans et améliorer le trafic entre le Ring de Bruxelles et la R22, porte d’entrée vers la capitale.

C’est un immense chantier qui commence ce 11 janvier en périphérie immédiate de Bruxelles. L’AWV, l’agence flamande des routes et du trafic, se lance en effet dans la transformation du boulevard de la Woluwe (R22) entre le carrefour avec la chaussée de Haecht à Diegem et l’avenue de l’Église à Machelen. L’ambition dès 2023 est d’améliorer la fluidité sur cet axe, mais aussi sur la E19 et le Ring.

La partie la plus spectaculaire de ces travaux est le creusement d’un tunnel de 600m de long sur le boulevard de la Woluwe, qui prendra sa source tout de suite après le carrefour avec la chaussée de Haecht. C’est le trafic automobile en direction de Vilvorde qui y circulera à terme, alors que la circulation vers Bruxelles via Woluwe-Saint-Lambert restera en surface. L’aboutissement de ce chantier colossal est prévu fin 2022. Vous en trouverez le phasage ici, sur le site de l’AWV.

Lorsque tous les travaux seront réalisés, l’AWV peaufinera les accès entre R22 et Ring sur l’échangeur de Machelen, opérationel depuis des travaux d’entretien en 2017 mais pas encore en service. Un carrefour sera créé, doté de feux de circulation, qui enverra le trafic en provenance de Bruxelles sur le Ring et inversément. Dans l’autre sens, le trafic venant de Vilvorde y tournera à gauche vers les bretelles.

Grâce au tunnel routier, la R22 deviendra un boulevard urbain comme on qualifie désormais les autoroutes réaménagées: une bande de bus en site propre sera réservée au transport en commun, notamment au fameux Ringtrambus. Par ailleurs, des pistes cyclables confortables et sécurisées et des trottoirs piétons seront ajoutés, notamment via le tunnel cyclopiéton construit en 2017 qui passera en dessous des nouvelles bretelles d’entrée et sortie du ring, entre la chaussée de Buda et la rue du Marais.

La conséquence immédiate de ces travaux est que la sortie 5 reliant la R22 au Ring de Bruxelles sera définitivement fermée dès ce 11 janvier. Depuis le Ring, des déviations sont prévues via la E19 et sa sortie 12 sur l’avenue de l’Aéroport pour rejoindre le boulevard de la Woluwe et Diegem (à droite) et pour rejoindre Machelen et Vilvorde (à gauche). Sur le boulevard de la Woluwe lui-même, la circulation dans les deux sens se fera sur une seule bande durant le creusement du tunnel.