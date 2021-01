Les Enfoirés dévoilent «Maintenant», l’hymne de 2021

Pas de repos pour Les Enfoirés, même en temps de pandémie: les artistes poursuivent le combat en faveur des Restos du Cœur et dévoilent aujourd’hui leur nouvel hymne.

À la barre de ce nouveau single, on retrouve Slimane, qui a écrit et composé «Maintenant».

«Ça faisait longtemps qu’on discutait de l’idée que je fasse potentiellement la chanson. Ça ne s’est pas fait l’année dernière ça ne s’est pas fait parce que, pour être franc je vais vous raconter la vraie histoire, j’ai envoyé une chanson trop tard. (Rires) Cette année, j’ai reçu un coup de fil et on m’a demandé si j’avais envie de la faire. C’était une énorme fierté, un grand plaisir et un peu de pression aussi, de passer après tous ces auteurs et compositeurs qui ont fait les hymnes des Enfoirés», a expliqué l’artiste à nos confrères de France Bleu.

«J’ai l’âge des Restos, je suis né en 89. C’est un mouvement qui a bercé mon enfance et mon adolescence. Quand j’étais petit, dans le centre du car social, je chantais “aujourd’hui, on a plus le droit”. Bizarrement, c’est un rêve pour un artiste de faire partie des Enfoirés. Pouvoir faire partie de ces artistes-là qui se battent pour cette cause, c’était vraiment quelque chose de très important. En faire la chanson, c’est totalement incroyable», poursuit-il.

Le coronavirus oblige la troupe des Enfoirés à se réinventer. Du 13 au 17 janvier 2021, ils se réuniront à la Halle Tony Garnier de Lyon pour des concerts enregistrés sans public.

Le show sera diffusé à la télévision en mars, DVD et CD seront également mis en vente. Tous les bénéfices iront au profit de l’association.