Chantier avenue de Hinnisdael: le tram 39 interrompu entre Stockel et Ban-Eik

Le tram 39 de la STIB est interrompu jusqu’au printemps en raison d’un chantier de réaménagement à Woluwe-Saint-Pierre. Les rails seront changés et l’avenue de Hinnisdael revue de façade à façade.

Le tram 39 de la STIB sera interrompu entre Stockel et Ban-Eik à partir de ce lundi 11 janvier et jusqu’au 12 mai en principe. La STIB entame en effet des travaux de remplacement des voies sur l’avenue de Hinnisdael à Woluwe-Saint-Pierre. Celle-ci subira elle-même un réaménagement complet de façade à façade entre la place Dumon et l’avenue d’Ophem, ce dès le 29 mars et jusqu’au 17 septembre. D’après la STIB, «les rails sur l’avenue de Hinnisdael datent de 30 ans: ils sont arrivés au terme de leur vie».

Initialement prévu en 2020, le chantier a été postposé en raison du Covid. Le nouveau planning, phasé en plusieurs tronçons, s’ouvre ce 11 janvier entre place Dumon et avenue d’Ophem. Le planning a été établi avec la commune de Woluwe-Saint-Pierre et garantit «un accès facile au quartier durant toutes les phases». La STIB inisiste: «100% des commerces resteront accessibles pendant toute la durée des travaux».

Les passagers habitués du tram 39 donc, subiront des désagréments jusqu’au printemps. «Le tram aura son terminus sur la place Dumon, à côté de la friterie, dès ce 11 janvier 2021. Il sera rétabli jusqu’à Ban-Eik dès mi-mai 2021. Un T-Bus assurera le trajet entre Ban-Eik et la station de métro Crainhem, d’où vous pouvez rejoindre facilement le quartier Stockel», promet la STIB. Car le T-Bus ne s’arrête pas à Stockel vu les travaux avenue de Hinnisdael. La STIB conseille donc le métro 1 entre Stockel et Crainhem.

Par ailleurs, le bus 77 est prolongé depuis Hippodrome jusqu’à Ban-Eik.