10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce lundi

Une start-up namuroise récompensée au prestigieux salon de Las Vegas, le nouveau départ du Standard, réouverture des auto-écoles: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi 11 janvier.

+ ACCÉDEZ À NOTRE SÉLECTION ABONNÉS

1. La start-up namuroise Sunrise récompensée au CES de Las Vegas

Cocorico! Alors qu’elle n’est présente sur le marché que depuis un an, la start-up namuroise Sunrise recevra le «C ES 2021 Innovation Awards Honoree» , dans la catégorie santé et bien être. Une récompense qui vient couronner des années de recherche et de développement pour la mise au point de son dispositif de diagnostic des troubles respiratoires du sommeil.

+ LIRE ICI

2. Chemin de fer du Bocq: dernier chantier sur les rails avant le tunnel

En 2021, l’ASBL Patrimoine ferroviaire et Tourisme espère reconstruire la voie entre Bauche et l’entrée du tunnel d’Yvoir, qui n’a plus vu de train depuis 60 ans.

+ LIRE ICI

3. Le Standard doit prendre un nouveau départ

L’arrivée de Mbaye Leye, le travail de la mini-trêve et la réception de Waasland (ce soir 20h45) doivent permettre au Standard de renouer avec le succès.

+ LIRE ICI

Mbaye Leye va coacher son premier match à la tête des Rouches. Photo News

4. Le feu enfin au vert pour les auto-écoles

Le secteur auto-écoles est soulagé. L’activité n’étant plus considérée comme un métier de contact, les cours peuvent reprendre.

+ LIRE ICI

5. L’Or Gin d’Anthony et Pauline Minet: un gin au safran qui vaut de l’or

Anthony et Pauline Minet, producteurs de safran, ont créé un gin original. Il a la couleur de l’or et les saveurs du safran.

+ LIRE ICI

Anthony et Pauline Minet MaudePix

6. Fabian Le Castel propose le concept du dîner-spectacle à domicile

Avec un menu qui vous sera livré dans toute la Wallonie et à Bruxelles, vous le savourerez tout en regardant un show live rien que pour vous

+ LIRE ICI

7. Namur: découvrez les prénoms les plus tendances en 2020

En 2020, les hôpitaux sur le territoire de la Ville de Namur ont recensé 3319 naissances. C’est un peu moins qu’en 2019.

+ LIRE ICI

8. À vendre à partir de ce lundi au camp roi Albert de Marche: des dizaines de véhicules militaires

La Défense met en vente à partir de ce lundi un important stock de matériel dont elle ne fait plus usage, au camp militaire de Marche. Pas moins de 74 lots sont à attribuer,

+ LIRE ICI

9. «A nderlecht doit être plus tueur»

Pour notre consultant, Olivier Doll, les Mauves n’auraient jamais dû perdre à OHL. Mais ils n’ont pas su profiter de leurs moments forts.

+ LIRE ICI

Olivier Doll, notre consultant Pro League. © EÉA -–Jacques Duchateau

10. Notre recette de la semaine: les arancini de quinoa

Pour commencer l’année, place à la créativité avec les restes du frigo. Accommoder des ingrédients variés pour réinventer un nouveau menu, tel est le défi des recettes de récup.

+ LIRE ICI