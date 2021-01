Lukebakio perd à Bielefeld, Radja Nainggolan battu avec Cagliari

Titulaire pour la deuxième fois depuis son retour à Cagliari, Radja Nainggolan n’a pu empêcher la défaite des Sardes face à la Fiorentina dimanche en match de la 17e journée de Serie A. Dodi Lukebakio s’est lui aussi incliné avec le Hertha Berlin.

L’unique but de l’homme en forme des Toscans, Dusan Vlahovic (5 buts lors des 6 derniers matchs) à la 72e minute a été suffisant pour venir à bout de Cagliari qui avait raté un penalty en première période par l’intermédiaire de Joao Pedro (37e). Radja Nainggolan a été remplacé à la 80e par Adam Ounas. Au classement, Cagliari reste 16e, juste devant la zone rouge, avec 14 points alors que la Fiorentina se donne un peu d’air et remonte à la 12e place avec 18 unités.

En Bundesliga, Dodi Lukebakio et le Hertha Berlin ont été battus 1-0 par l’Arminia Bielefeld sur un unique but de Reinhold Yabo (64e). Lukebakio a joué tout le match alors que Nathan De Medina n’a pas quitté le banc et que Dedryck Boyata était, lui, blessé. Au classement, Bielefeld sort de la zone rouge et passe à la 15e place de Bundesliga avec 13 points. Le Hertha est 12e avec 16 points.