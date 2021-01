Bagarre dans la file

Alors qu’une file se forme devant le centre de distribution de colis alimentaires installé à Huy, une altercation éclate entre un couple et un autre bénéficiaire. L’objet de la dispute semble être la place dans la file, l’homme solitaire voulant passer en premier. Les choses s’enveniment et les deux hommes finissent par en venir aux mains. L’homme seul assène un coup à la tête de l’autre homme. La compagne de ce dernier cherche à s’interposer mais les poings et bras se perdant dans tous les sens, elle prend elle aussi un coup. Sa tête heurte le mur et elle se retrouve allongée au sol. Elle est rapidement transférée au CHRH. Le prévenu a reconnu avoir vu rouge et était poursuivi pour coups et blessures involontaires. Atteint d’un handicap (pas de peine de travail possible), il a écopé d’une suspension du prononcé.