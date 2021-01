Toby Alderweireld et Tottenham se qualifient facilement en FA Cup

Toby Alderweireld a joué la première mi-temps du match lors de la qualification facile de Tottenham au 3e tour de la FA Cup, la Coupe d’Angleterre de football, dimanche face au FC Marine, pensionnaire de 8e division anglaise (0-5).

Les Spurs avaient logiquement fait la différence dès la première mi-temps face au petit poucet de la FA Cup. Carlos Vinicius s’offrait un triplé (24e, 30e et 37e), entrecoupé d’un but de Lucas Moura (32e).

Jose Mourinho profitait de la mi-temps pour laisser souffler quelques joueurs, dont Toby Alderweireld, remplacé par Japhet Tanganga.

Le dernier but de la partie fut l’oeuvre du jeune Alfie Devine, qui devenait à 16 ans le plus jeune buteur de l’histoire de Tottenham (60e), quelques minutes après en être devenu le plus jeune joueur à évoluer en équipe première. .