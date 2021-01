Dakar: enfin une étape sans embûche pour Serradori et Lurquin

Après plusieurs journées entachées par des problèmes techniques, Matthieu Serradori et Fabian Lurquin (Century) ont enfin passé une journée sans encombre sur le Dakar 2021.

Le duo franco-belge a terminé huitième de la septième étape dimanche, à 17:06 du vainqueur d’étape Yazeed Al Rajhi (Toyota). Au classement, Serradori et Lurquin sont 47e.

Serradori et Lurquin ont commencé à la 51 position pour terminer huitièmes. Une bonne nouvelle après les problèmes survenus jeudi et vendredi. «Nous sommes heureux d’avoir enfin réalisé une bonne course», a commenté Lurquin. «Nous avons commencé assez tranquillement. D’une part pour revenir, et d’autre part pour épargner un peu notre matériel. Nous avons ensuite augmenté le rythme à l’approche de la fin de l’étape.»

Parce qu’il est interdit de travailler sur la voiture pendant une étape marathon, Serradori et Lurquin ont soumis leur voiture à une inspection approfondie. «Nous avons travaillé un peu sur la transmission et remplacé une pièce, pour pouvoir commencer lundi sans souci. Nous allons commencer huitièmes et nous attendons avec impatience cette étape. Faire un bon classement, on n’y arrivera pas cette année donc on doit déjà commencer à préparer le Dakar de l’année prochaine.»

L’année dernière, Serradori et Lurquin avaient remporté la deuxième partie de l’étape marathon. Leur coéquipier Yasir Seaidan (Century) a terminé sixième dimanche. Alexandre Leroy, qui roule avec la troisième voiture de l’équipe avec Nicolas Delange, a terminé 36e dimanche et est 40e au classement général.