Après le café, voici les «Frites suspendues»

Rajoutez 1,50€ sur votre ticket jusqu’à ce 20 janvier, offrant ainsi un paquet via PAC. Jan Van de Vel

En achetant des frites chez Jo et au Thémis, vous pouvez payer pour un paquet en plus qui fera du bien à d’autres…

L’ASBL d’éducation permanente PAC Mouscron, présidée par Fatima Ahallouch et Alain Leroy, et les Friteries «Chez Jo» (rue de la Marlière, 101) et «Thémis» (place de la Justice, 17) s’associent pour offrir une portion de frites aux bénéficiaires de Samedi Solidaire.

Une frite suspendue, c’est quoi?

Le principe est le même que pour le «café suspendu», rendu populaire depuis quelques années. En bref, il s’agit d’une portion de frites «payée d’avance» à la friterie, qui sera reçue plus tard, par quelqu’un d’autre, une personne ou une famille qui en a besoin.

Dites ««Et une frite suspendue!»

Dans la pratique, comment ça se passe?

Si vous achetez vos frites à la Friterie Thémis ou chez Jo, vous pouvez signaler: «Et une frite suspendue!» Celle-ci vous sera facturée 1,50€, sur votre ticket. Le reste du prix réel de la portion sera versé par PAC Mouscron.

Si vous ne pouvez pas offrir une frite suspendue, mais que vous souhaitez quand même participer avec un peu de monnaie, des tirelires seront également à votre disposition, tant à la friterie que dans les bureaux de PAC Mouscron situées à la rue du Val, 12.

Jusqu’au 20 janvier (avant l’action de janvier de Samedi Solidaire), ils récolteront ces fonds, et estimeront combien de «frites suspendues» ont été payées au total.

Autant de tickets seront ensuite imprimés, et remis à Samedi Solidaire, qui les distribuera à des foyers mouscronnois, en toute discrétion.