Orel Mangala large vainqueur à Augsbourg avec Stuttgart

Stuttgart est venu s’imposer 1-4 à Augsbourg dimanche lors de la 15e journée de Bundesliga. Orel Mangala a joué l’intégralité de la rencontre.

Après trois matchs de suite sans victoire en Bundesliga, Stuttgart a relancé la machine en venant facilement à bout d’Augsbourg. Les choses se mettaient rapidement en place, lorsque Nicolas Gonzalez ouvrait le score dès la 10e minute de jeu sur penalty. Silas Wamangituka, meilleur buteur de Stuttgart cette saison, doublait la mise à la demi-heure de jeu (29e), inscrivant ainsi son 8e but de la saison.

Augsbourg réduisait l’écart dès le retour des vestiaires via Marco Richter (46e) mais Stuttgart gardait le contrôle de la rencontre. Gonzalo Castro (61e) et Daniel Didavi (87e) assurait la victoire d’Orel Mangala, qui a joué toute la rencontre, et des siens. Au classement, Stuttgart dépasse Augsbourg et se classe 10e avec 21 points alors qu’Augsbourg est désormais 11e avec 19 unités.