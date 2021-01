VIDÉO | Manchester City se qualifie facilement en FA Cup, Kevin De Bruyne passeur

Kevin De Bruyne, capitaine de son équipe, a délivré une nouvelle passe décisive dimanche lors du 32e de finale de la FA Cup entre Manchester City et Birmingham (D2). Les Citizens se sont imposés 3-0.

Remplacé par Felix Nmecha à la mi-temps, Kevin De Bruyne a eu le temps de délivrer une nouvelle passe décisive, pour Bernardo Silva qui inscrivait son deuxième but de l’après-midi à la 15e minute après avoir déjà ouvert le score quelques minutes plus tôt (8e). Phil Foden a inscrit le 3e but et fixé le score final à la 33e minute.

🤤 | Superbe phase de Manchester City, avec à nouveau un coup de génie de Kevin De Bruyne ! 🤯#FACup pic.twitter.com/Wdg8n1MISi — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 10, 2021

En Serie A italienne, Maxime Busi a joué l’intégralité de la défaite de Parme 0-2 contre la Lazio, des buts de Luis Alberto (55e) et Felipe Caicedo (67e). L’ancien arrière droit de Charleroi a été averti à la 23e minute. Ni Daan Dierckx à Parme, ni Silvio Proto à la Lazio n’étaient présents sur la feuille de match. Parme a subi sa 5e défaite de rang, les Parmesans n’ont plus gagné depuis le 30 novembre 2020 face à la Genoa et restent avant-derniers du classement de la Serie A avec 12 points. La Lazio est huitième avec 28 unités.