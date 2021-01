Vendée Globe: Dalin et Ruyant se rapprochent davantage de Bestaven

Yannick Bestaven (Fra/Maître Coq IV) reste en tête du Vendée Globe, mais le duo Charlie Dalin (Fra/Apivia), 2e, et Thomas Ruyant (Fra/LinkedOut), 3e, a encore réduit l’écart.

Dalin et Ruyant ne sont respectivement plus qu’à 191,6 (355 km) et 280,1 milles (519 km) du leader, qui n’a quasiment jamais abandonné la tête de la course depuis le 16 décembre, à l’exception du jour de Noël.