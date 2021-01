Plusieurs figures des violences au Congrès arrêtées et inculpées

Trois des manifestants pro-Trump dont les photos ont fait le tour du monde depuis leur violente intrusion au Capitole mercredi ont été arrêtés et inculpés, a annoncé samedi le ministère de la Justice.

Jacob Anthony Chansley, alias Jake Angeli, le complotiste torse nu, coiffé de cornes de bison et peinturluré qui avait aimanté photographes et caméras aux quatre coins du Capitole, a été arrêté et inculpé d’intrusion illégale et de conduite violente au Capitole, a indiqué le ministère dans un communiqué

«Cet individu était armé d’une lance de deux mètres de long avec un drapeau américain attaché juste sous la lame», souligne le communiqué.

Originaire d’Arizona (sud-ouest), ce trentenaire, qui se dit «guerrier spirituel» et se fait appeler «Le Loup du Yellowstone», a déjà été aperçu à de nombreuses reprises lors de manifestations pro-Trump à Phoenix ces derniers mois, arborant systématiquement sa fameuse coiffe.

Il se présente comme un «soldat numérique de QAnon», la mouvance complotiste dont Donald Trump est le héros et qui a vu l’intrusion de mercredi comme un triomphe.

Il s’est présenté lui-même au FBI (la police fédérale), selon la chaîne de télévision ABC.

Adam Christian Johnson, le trentenaire au bonnet Trump photographié tout sourire en train d’emporter le pupitre de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a été arrêté vendredi en Floride (sud-ouest) et inculpé des mêmes chefs mais aussi de vol.

Enfin Derrick Evans, un élu du parlement de l’Etat de Virginie occidentale qui s’était filmé en train de pénétrer par la force dans le Congrès en criant «Derrick Evans est au Capitole!», a été arrêté vendredi à son domicile et inculpé samedi d’intrusion illégale et de conduite violente.

Cet homme de 36 ans, père de cinq enfants, avait posté des images de ce vol sur les réseaux sociaux.

Il a été interpellé vendredi soir à son domicile de Parrish après avoir été reconnu et dénoncé par des voisins, selon le journal ‘Tampa Bay Times’.

Vendredi, le ministère avait déjà annoncé 13 inculpations pour intrusion et désordre, et l’arrestation dans l’Arkansas de Richard Barnett, l’homme photographié avec son pied sur le bureau de Nancy Pelosi.

Parmi les personnes poursuivies se trouvent un homme qui avait onze cocktails molotov dans un véhicule garé près du Congrès, un autre qui a donné des coups de poing à un policier du Capitole en forçant le passage et un troisième entré avec une arme à feu chargée dans l’enceinte du Congrès.

Par ailleurs, une voiture contenant des armes et des explosifs a été découverte près du Capitole à Washington, a rapporté samedi la chaîne d’information CNN, en citant la justice fédérale.

Selon la chaîne, un homme originaire de l’Etat d’Alabama (sud) avait parqué un pick-up à deux blocs du Capitole. Le véhicule est resté là durant des heures avant d’être remarqué. La police et les services de déminage y ont découvert onze bombes artisanales, un fusil d’assaut et une arme de poing, tous deux chargés.

Selon la justice fédérale, le propriétaire ne disposait pas d’autorisation pour ces armes.

Il a été arrêté et comparaîtra mardi devant un juge qui décidera de la suite à donner à cette découverte.