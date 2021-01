Vos crampons pour le Congo; «T’as jamais vu un sein?», un t-shirt militant, Une librairie sauvée par ses clients,: 10 infos qui font du bien

Une chouette coincée depuis plus d’une semaine dans le conduit de cheminée d’une habitante d’Orp-Jauche a retrouvé la liberté lundi soir grâce aux pompiers de Jodoigne. La scène a été immortalisée en vidéo. eda

L’info peut avoir un petit côté déprimant certains jours. Mais lorsqu’on y regarde de plus près les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour. Et comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1 Au bord du gouffre, la librairie par ses clients et sa communication

L’année 2021 s’annonce comme celle du renouveau pour la librairie La Dérive, installée sur la Grand-Place de Huy. La situation critique d’il y a quelques mois n’est aujourd’hui plus qu’un mauvais souvenir. Le commerce aux 40 ans d’histoire doit son sauvetage d’une part à la proactivité de son équipe mais surtout à sa clientèle qui s’est mobilisée, notamment via les réseaux sociaux, pour lui venir en aide.

2 «Paniers suspendus» ou offrir un légume aux plus démunis

La Province de Namur lance un nouveau projet solidaire baptisé «Les paniers suspendus» avec des produits locaux. Cette idée s’inspire du principe des «cafés suspendus».

3 Il collecte de crampons pour le Congo

Diego Lacroix part au Congo fin du mois pour un projet d’académie de football. Il s’y prépare en récoltant des chaussures.

4 Une marque de t-shirts militante

«Tu n’as jamais vu un sein?», C’est au travers d’une collection de t-shirts que Rémi a décidé de s’engager dans l’allaitement, de faire bouger les lignes, de combattre certains préjugés et tabous. Avec son épouse, il a lancé une marque de t-shirts mili(allai)tante.

5 En rap et avec des mots qui claquent pour sa commune

Avec humour et sans se prendre au sérieux, l’ado de 16 ans a profité des dernières vacances pour mettre en boîte ce clip, carte postale musicale et originale pour sa commune.

6 L’infirmière à domicile est à un clic

Depuis 2019, cette plateforme web doublée d’une app mobile met en relation patients et infirmiers et infirmières à domicile indépendants. Parmi les options, il y a les soins instantanés. L’app répercute alors la demande aux infirmières de proximité en action dans la zone. C est comme une sorte d’ubérisation des soins à domicile.

7 Mini-Europe restera sur le plateau du Heysel

Alors que la saga durait depuis 2012, un accord a été trouvé pour maintenir Mini-Europe sur le plateau du Heysel. C’est pas top ça?

8 Stop aux déchets dans la nature: le cri du cœur de Louka

À 22 ans, Louka Herman a décidé de nettoyer les bords des routes. Il a créé la page Facebook «Nettoie-même» qui devrait inspirer de nombreux citoyens.

9 VIDÉO| Le chanteur rebecquois Toni Veltri à l’assaut de l’Italie… et de l’Europe

Cocoricco, Toni Veltri, chanteur rebecquois a été repéré dans le pays d’origine de ses parents: l’Italie. Il sortira un album au printemps, avant de se lancer dans une tournée européenne. Son clip Verona a été vu plus de 200.000 fois sur Youtube. C’est pas la dolce vita ça?

10 VIDÉO| Coincée dans une cheminée depuis une semaine

On aime les animaux sur lavenir.net et ce sauvetage fait des parties des perles de la semaine. Une chouette qui était coincée depuis plus d’une semaine dans le conduit de cheminée d’un habitant a retrouvé la liberté lundi soir grâce aux pompiers de Jodoigne!

