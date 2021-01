La dernière semaine du Dakar commence dimanche par une étape marathon

Le Dakar 2021 est à mi-chemin ce week-end. Dimanche, 231 véhicules, dont 78 motos, 14 quads, 56 autos, 49 véhicules légers et 34 camions, abordent la seconde semaine par une étape marathon, longue de 737 kilomètres dont 453 de spéciale.

La course est encore ouverte en motos. En sept jours, il y a eu six leaders différents. Joan Barreda Bort (Honda) a remporté trois étapes, mais n’est même pas dans le top 3 du classement général. L’Espagnol est 7e à seulement 6:25 du leader Toby Price (KTM), vainqueur d’une étape. Kevin Benavides (Honda) est deuxième à 2:16. L’Argentin s’est vu infliger une pénalité de 2 minutes pour excès de vitesse dans une zone où la vitesse était limitée. Il poursuit le rallye-raid avec le nez cassé après avoir heurté son GPS en début de semaine, endommageant également son casque. Le seul motard belge en course Walter Roelants (Husqvarna), 60 ans, occupe la 62e place.

En autos, Stéphane Peterhansel (MINI John Cooper Works Buggy) est en tête. Le recordman de victoires a un rival solide avec Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux). Le Qatarien est 2e à 5:53. Avec une étape marathon dimanche et lundi et une avant-dernière étape très difficile jeudi, le duel pour la victoire s’annonce ouvert. Carlos Sainz (MINI John Cooper Works Buggy) est troisième à 40:39 et Jakub Przygonski (Toyota Hilux) quatrième à 1h11:36. Fabian Lurquin, et son pilote français avec Matthieu Serradori (Century), après avoir occupé le 3e place, sont désormais tombés à la 50e place après de gros ennuis mécaniques. Le père et le fils Imschoot sont, en tant que débutants, les meilleurs Belges au classement avec une 40e place après avoir perdu plus de quatre heures dans le désert jeudi lorsque leur Optimus a soudainement refusé de démarrer. Alexandre Leroy (Century) est 42e avec Nicolas Delangue.

En camions, Pascal De Baar, Stefan Slootjes et le Belge Jan Van der Vaet sont aux portes du top 10. Le trio est 11e et espère entrer dans le top 10 la semaine prochaine. Tout comme ces dernières années, Kamaz règne en maître. Le Russe Sotnikov a remporté quatre étapes et possède une confortable avance de 37:34 sur son coéquipier Shibalov. Dave Berghmans, Luca Lorenzato (Ita), Bob Beens (Iveco) sont toujours en course mais ne sont pas au classement pour le moment.

Dans le classement des véhicules légers, Danny Pearl et Charly Gotlib (Can-Am) occupent la 45e place. Le Polonais Domzala (Can-Am) est en tête.