VIDÉO | Januzaj n’est pas parvenu à inverser la tendance pour la Real Sociedad, battue à Séville

La Real Sociedad s’est inclinée 3-2 sur le terrain de Séville samedi dans un match comptant pour la 18e journée du championnat d’Espagne. Monté au jeu à la 78e minute, Adnan Januzaj n’est pas parvenu à inverser la tendance pour le club basque.

👀 | 4 buts en 14 minutes. Quel match ! 🥵🍿#SevillaFCRealSociedad pic.twitter.com/vq6XHAfdph — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 9, 2021

La rencontre démarrait sur les chapeaux de roues et le marquoir affichait déjà 2-2 après 14 minutes. En Nesyri avait donné par deux fois l’avantage aux Sévillans (4e, 7e) tandis que la Real Sociedad avait égalisé à deux reprises grâce à un but contre son camp de Diego Carlos et un but d’Isak (14e).

Après la pause, En Nesyri plantait son troisième but de l’après-midi pour redonner l’avantage à Séville (46e). La Real Sociedad ne parvenait cette fois pas à recoller au score malgré la montée au jeu d’Adnan Januzaj (78e).

Au classement, le club basque voit Séville le rejoindre à la cinquième place. Les deux équipes comptent chacune 30 points.