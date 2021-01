Anderlecht: Zulj sera sans doute prêté, Vlap dans le noyau B

L’Autrichien ne devrait plus faire long feu à Anderlecht et sera sans doute prêté jusqu’à la fin de la saison. Pour Vlap, un transfert se fait sentir également.

Pièce maîtresse dans l’entrejeu la saison dernière, Peter Zulj a vu son statut changer cette saison avec Vincent Kompany. L’Autrichien de 27 ans n’a plus été convoqué depuis le 4 décembre.

Sky Sports annonce qu’il devrait être prêté jusqu’à la fin de la saison dans un autre club européen afin de garder le rythme avant l’Euro 2020, où l’Autriche est engagée dans le groupe C. Le média annonce également qu’il est peu probable que Zulj retourne en Bundesliga autrichienne.

Vlap dans le noyau B

Autre information importante: Michel Vlap fait partie de la sélection du noyau B qui s’est rendu au Lierse (D1B) pour une rencontre amicale, ce samedi.

Une présence avec les excédentaires et les jeunes qui l’exclut sans doute du déplacement des Mauves à OHL, ce dimanche (18h15). Absent de la sélection lors du dernier match de 2020, le Néerlandais est de plus en plus proche de la sortie.