Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce samedi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce samedi 9 janvier.

Contrôle possible pour les patients, pas encore pour les retours de l’étranger

Le respect de la mise en quarantaine est susceptible d’inspection par la police locale à partir de mardi.

Retours de zones rouges: 33.000 formulaires wallons rentrés, et après?

Près de 33 000 Wallons ont rempli le formulaire PLF et 57% d’entre eux ont fait le test PCR. Mais combien respectent la quarantaine? Le suivi a été renforcé mais…

Lockdown party à Tintigny: 61 PV Covid dressés

Vers quatre heures du matin, des policiers en patrouille à Tintigny ont remarqué une concentration de voitures et la présence de personnes à l’extérieur d’un Airbnb. Ils ont également entendu de la musique à l’intérieur. Les personnes à l’extérieur ont directement été verbalisées.

«Rapprocher lieux de travail et de résidence»

«Le Covid a été un accélérateur pour certains facteurs, comme le télétravail ou la digitalisation, estime le secrétaire d’État, Mathieu Michel (MR).

Gembloux Agro-Bio Tech: seulement 1 examen sur 5 en présentiel

La faculté de Gembloux Agro-Bio Tech propose des alternatives aux étudiants en quarantaine pour leur garantir la possibilité de passer leur examen.

Covid-19: les six hôpitaux namurois de retour en phase 1B

En soins intensifs, moins de lits sont occupés par des patients Covid. Pour autant, la partie est loin d’être gagnée.

Covid en Wapi: des chiffres contrastés dans les hôpitaux

Ce qui surprend, cette semaine, c’est l’évolution des chiffres dans les hôpitaux. Très différente entre Tournai et Mouscron.

Nouveau record de contaminations aux États-Unis

Les États-Unis ont enregistré ce vendredi un nouveau record de contaminations avec près de 290.000 cas de Covid-19 recensés en 24 heures, selon les chiffres de l’université Johns Hopkins, qui font référence.

«On se sent chanceux en Nouvelle-Zélande»

Après des passages en Angleterre et en Suisse, Nathalie Labar a rejoint la Nouvelle-Zélande où elle vit depuis plus de dix ans. Et où les cas de coronavirus sont très rares désormais.

Vaccination en Allemagne: «Le démarrage a été lent»

Angela Merkel s’est engagée à accélérer la cadence de la campagne de vaccination.

Pierre François: «L’impact du Covid a été pire que ce qu’on imaginait»

Le CEO de la Pro League revient sur une année 2020 compliquée et croise les doigts pour que la crise ne provoque pas de faillite de clubs.

20 000 tireurs sportifs à l’arrêt

Alors que l’arrêté ministériel les y autorise, leur Fédération et la ministre des Sports interdisent aux tireurs de Wallonie Bruxelles d’exercer.

«Le dernier clou du cercueil du sport amateur»

Pour Bernard Delvigne, dirigeant au RBC Ciney, les clubs, vaches à lait des fédérations, vont bientôt avoir besoin d’un secrétariat social…

