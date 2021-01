Coronavirus | Nouveau record de contaminations aux Etats-Unis

Au total, les Etats-Unis ont enregistré 21,8 millions de cas et plus de 368.000 morts du coronavirus depuis le début de la pandémie. Photo News

Covid-19: un nouveau record d’infections a été constaté aux États-Unis.

Les Etats-Unis ont enregistré ce vendredi un nouveau record de contaminations avec près de 290.000 cas de Covid-19 recensés en 24 heures, selon les chiffres de l’université Johns Hopkins, qui font référence.

Dans le même temps, le pays, confronté à une flambée de l’épidémie, a déploré 3.676 morts de la maladie, selon un relevé effectué chaque jour à 20H30 locales par l’AFP des chiffres de l’université, actualisés en continu. La veille, le pays avait enregistré un record de quasiment 4.000 décès en une seule journée.

Quelque 131.000 personnes sont actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19, selon les données du Covid Tracking Project.

Au total, les Etats-Unis ont enregistré 21,8 millions de cas et plus de 368.000 morts du coronavirus depuis le début de la pandémie. Le pays, où les restrictions dépendent des autorités locales, compte in fine sur la campagne de vaccination, qui a commencé mi-décembre, pour venir à bout de la crise sanitaire.

Mais pour le moment, seules un peu moins de 6 millions de personnes ont reçu une première injection de l’un des deux vaccins autorisés dans le pays, pour une population de quelque 330 millions d’habitants.