Tempête de neige en Espagne: l’avion du Real Madrid cloué au sol

L’avion de l’équipe de football du Real Madrid est bloqué depuis plus de deux heures sur le tarmac de l’aéroport de Madrid. Une tempête de neige a recouvert les pistes de neige et de glace vendredi.

Le club de Thibaut Courtois et Eden Hazard doit se rendre à Pampelune pour affronter l’Osasuna samedi en championnat d’Espagne. «Ils nous ont dit qu’il fait très sombre. Ils ont fermé les pistes de décollage et les chasses-neige sont utilisés pour les pistes d’atterrissage», a précisé un porte-parole du club. «Nous sommes bloqués depuis plus de deux heures.»

Sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir un épais manteau de neige au-dessus de l’aéroport Barajas Adolfo Suárez de Madrid.