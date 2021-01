Certaines amendes de la scan-car déclarées illégales par le juge de paix

Selon le directeur de la Régie Communale Autonome de Charleroi, cette décision est controversée.

La justice de paix du premier canton de Charleroi a décidé le 17 décembre dernier de considérer les amendes de la «scan-car» illégales entre mai 2018 et janvier 2020, a indiqué la Régie Communale Autonome de Charleroi (RCA), confirmant une information de La Nouvelle Gazette. Selon le directeur de la RCA, cette décision est controversée «puisque le tribunal de l’entreprise de Charleroi a donné, le même jour, une décision strictement opposée».

La «scan-car» de Charleroi aurait, selon un juge de paix du premier canton de Charleroi, agi de manière illégale entre le 25 mai 2018 et le 19 janvier 2020. La décision a été rendue le 17 décembre dernier dans un dossier plaidé par Me Vincent Dussaucy pour un usager dont le véhicule avait été pris en défaut de paiement de la redevance du stationnement en centre-ville par la scan-car. La défense a fait usage de l’absence d’un pictogramme stipulant de la présence d’une caméra mobile sur le véhicule pour confirmer l’illégalité de l’amende.

D’après le juge de paix, l’absence d’un pictogramme mentionnant la présence d’une caméra mobile sur le véhicule permettait d’invalider la photographie réalisée par la scan-car. «La nouvelle loi sur les caméras de surveillance est entrée en vigueur le 25 mai 2018. Elle interdit les caméras cachées et stipule que les caméras de surveillance fixes ou mobiles doivent être signalées par un pictogramme. L’absence de ce pictogramme entraîne une amende de 10.000 euros», explique Me Dussaucy dans les colonnes de La Nouvelle Gazette.

La RCA a réagi et s’est mise en ordre depuis lors. «Les véhicules disposent dorénavant de ce pictogramme. Cela concerne les infractions photographiées par la scan-car. C’est totalement différent si c’est un agent qui constate l’absence d’un abonnement ou d’un ticket de stationnement», a expliqué Antoine Tanzilli, le directeur de la RCA. Selon ce dernier, cette décision reste unique et ne concerne qu’une seule juridiction. «Le même jour, le tribunal de l’entreprise a rendu une décision contraire en décidant de ne pas retenir cet argument pour des commerçants ou un agent économique soumis à une inscription à la banque carrefour des entreprises (BCE). Un possible pourvoi en cassation reste envisageable.»