Au moins 12 millions de seringues et aiguilles déjà commandées par la Belgique

La société de technologie médicale BD a déjà reçu des commandes pour au moins 12 millions de seringues et d’aiguilles de la part du gouvernement fédéral pour l’administration de vaccins contre le Covid-19, a-t-elle annoncé vendredi. «Pour la stratégie de vaccination plus rapide actuellement en discussion, nous devons encore analyser nos options», a déclaré Alexander Alonso, directeur Benelux chez BD, qui possède un centre de distribution européen à Tamise.

L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé confirme ce chiffre, tout en indiquant qu’un petit nombre d’autres entreprises fournissent également des seringues et des aiguilles.

«Une commande de 8 millions a été passée en novembre», précise M. Alonso. «À cette époque, les autorités prévoyaient encore de ne pas commencer à vacciner avant mars. Avant-hier (mercredi, ndlr.), nous avons reçu une commande supplémentaire de 4 millions de seringues et d’aiguilles. Et aujourd’hui (vendredi, ndlr.), nous lisons qu’il faut aller encore plus vite.»

Le groupe de travail sur la stratégie de vaccination a proposé vendredi un calendrier accéléré. À partir du mois de mars, ce sera le tour des plus de 65 ans et des patients à haut risque. Il sera suivi par des personnes ayant un emploi essentiel. Le reste de la population peut s’attendre à un vaccin à partir de juin. D’ici septembre, 70% de la population devrait être vaccinée.

L’entreprise n’a pas encore reçu de nouvelle commande pour ce délai plus court, mais a confirmé se préparer à cette éventualité. «Nous pourrions par exemple fournir au gouvernement 10 millions de seringues et d’aiguilles supplémentaires. Mais nous devrons nous pencher sur cette question», a ajouté M. Alonso. «Ce qui est actuellement commandé peut être livré dans les délais et dans les bonnes quantités.»

Les commandes sont passées par le biais d’appels d’offres de marchés publics. Si BD ne pouvait pas fournir toutes les seringues et aiguilles, en principe d’autres entreprises pourraient également apporter leur contribution. «Mais pour le moment, nous sommes la plus grande entreprise fournissant des seringues et des aiguilles pour la Belgique», a souligné M. Alonso. «Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mener à bien le projet dans les meilleurs délais.»