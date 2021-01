VIDÉO | Projet de la Boucle du Hainaut: Willy Borsus à la rencontre des citoyens

Le ministre wallon de l’Aménagement du Territoire, Willy Borsus, s’est rendu vendredi sur plusieurs sites concernés par le projet de la Boucle du Hainaut. Il a fait un arrêt à Seneffe et il poursuivra sa visite de terrain samedi dans le Hainaut occidental.

Le but des visites de terrain, vendredi et samedi, du ministre wallon de l’Aménagement du Territoire est de visualiser les sites concernés et de discuter avec les autorités communales et les parties prenantes des impacts du projet de ligne à haute tension nourri par la société Elia. Willy Borsus s’est exprimé sur l’état du dossier vendredi à Seneffe et il fera à nouveau samedi à Ath. Le projet de Boucle du Hainaut, qui consiste en la réalisation d’une nouvelle liaison électrique d’un niveau de tension de 380 kV et d’une capacité de transport de 6 GW entre les postes d’Avelgem et de Courcelles, a suscité une levée de boucliers de la part des citoyens ainsi des 14 communes concernées.

«Je confirme le dépôt du dossier par Elia le 4 janvier», a indiqué Willy Borsus. «Des consultations vont à présent être entamées avec les pôles Aménagement du Territoire et Environnement du Conseil économique et social de Wallonie. Les fonctionnaires délégués sont concernés par cinq plans de secteur pour l’ensemble des 84 kilomètres de la ligne à haute tension.»

Willy Borsus a souligné que plusieurs études ont été demandées pour le dossier, notamment concernant l’électromagnétique. Le ministre s’est également interrogé sur d’autres thématiques potentiellement impactantes de la ligne aérienne envisagée par Elia. «Existe-t-il d’autres moyens pour une ligne de 380.000 volts de transporter l’énergie, existe-il d’autres modalités, comme l’enfouissement, une autre localisation? En amont de ces réflexions, on peut se demander si le besoin d’une telle ligne est bien confirmé?»

Willy Borsus a précisé qu’il n’a pas «l’intention de se limiter à une seule étude. Il faut challenger les résultats, les opinions de gens d’expertises diverses.» Le Gouvernement wallon dispose de 90 jours, ou peut-être 120, pour accepter ou non la révision du plan de secteur.

Après le dépôt du projet d’Elia au Gouvernement wallon, le dossier de demande sera soumis pour avis aux deux fonctionnaires délégués du Hainaut. Sur base de l’ensemble du dossier et des avis reçus, le ministre appréciera l’opportunité de solliciter les services en charge, notamment, de la santé, de l’énergie, de l’environnement, du patrimoine, de l’agriculture. Sur base des différents avis, un projet de révision du plan de secteur sera établi et il reviendra au Ministre, le cas échéant, de l’adopter, ou non.

Le projet de révision de plan de secteur devrait ensuite faire l’objet du rapport sur les incidences environnementales (RIE), sur base des conclusions duquel le projet de révision initial pourrait être refusé, accepté ou amendé. La phase suivante serait celle de l’enquête publique suivie par l’adoption définitive - ou pas - de la révision du plan de secteur.