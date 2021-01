Intervillages: les «Jeux» à Saint-Denis en… 2022

La décision douloureuse s’impose aux organisateurs: il n’y aura pas de jeux intervillages «normaux» cet été à Saint-Denis.

«On ne peut plus continuer à tergiverser. D’autant plus que l’on sait déjà tous très bien que, pour organiser des jeux intervillages normaux l’été prochain, c’est déjà… mort.» Ces mots sont ceux de Bruno Depas, l’un des piliers de l’organisation des futurs Jivs. Pour la deuxième année consécutive, l’équipe de Saint-Denis est donc contrainte et forcée de jeter l’éponge. «L’actuelle situation sanitaire et les prévisions futures ne nous laissent guère le choix», est-il précisé dans un communiqué diffusé vendredi soir signé conjointement par l’ASBL Go 4 Saint-Denis et celle des JIVS.

«Même si la situation, au mois de juin prochain, pouvait laisser entrevoir une(hypothétique) éclaircie, la préparation des jeux demande un immense engagement de la part de chaque village, et d’autant plus du village organisateur. Cet engagement est clairement vecteur de rencontres et d’échanges physiques qui ne peuvent être conciliables avec les gestes quotidiens que nous mettons en œuvre pour éradiquer ce satané virus de la planète.»

En clair, maintenir l’espoir, c’était aussi prendre le risque de voir les participants, à travers les villages, multiplier les réunions et les contacts. Car les jeux, ça ne se prépare par la veille du rendez-vous. C’est donc la voix de la sagesse qui s’est fait entendre.

Par ailleurs, relancer la machine des Jeux intervillages, c’est aussi consentir de solides investissements. «Et la période n’est absolument pas idéale pour aller frapper à la porte de commerçants déjà fortement secoués par la crise», rappelle-t-on dans l’organisation.

Du côté de Saint-Denis, ce second (il n’y en aura pas de troisième!) coup dur n’annihile pas pour autant toutes les ardeurs. «Nous maintenons cette date du week-end du 25 au 27 juin pour éventuellement organiser une animation comme, pourquoi pas des pré-jeux. Mais les jeux classiques n’auront pas lieu en 2021. Il n’y aura donc pas de vainqueurs cette année», souligne la communauté des Jivs. Saint-Denis accueillera donc bien les Jeux. Mais en 2022.