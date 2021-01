Pays-Bas: à nouveau près de 8.200 nouveaux cas en 24h

Plus de 850.000 personnes ont été testées positives depuis le début de l’épidémie aux Pays-Bas.

Entre jeudi matin et vendredi matin, 8.169 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés aux Pays-Bas. C’est moins que les plus de 9.700 tests positifs signalés par l’Institut national de la santé publique et de l’environnement (RIVM) jeudi, mais c’est au-dessus de la moyenne de la semaine dernière, où environ 7.700 infections confirmées ont été ajoutées par jour.

Au cours des sept derniers jours, un peu plus de 54.000 personnes ont été testées positives, contre plus de 61.000 la semaine dernière et près de 80.000 la semaine précédente.

Le nombre de décès a augmenté à 89, contre 85 jeudi. Cela ne veut pas dire que toutes ces personnes sont mortes en 24 heures. Lorsqu’un patient corona décède, il faut parfois un certain temps pour que l’information soit reprise dans les données nationales.

Plus de 850.000 personnes ont été testées positives depuis le début de l’épidémie aux Pays-Bas il y a près d’un an. Le nombre réel de cas est probablement plus élevé. Quelque 12.000 personnes sont mortes du virus.