Record de contaminations à Majorque qui ferme ses restaurants

La situation est particulièrement désastreuse à Majorque, où il y a eu 485 nouvelles infections en une journée.

En raison d’un nombre croissant d’infections, l’île de Majorque, la région de Madrid et d’autres régions d’Espagne vont renforcer les mesures sanitaires anti-corona. Mardi, tous les restaurants, bars et cafés ainsi que tous les grands magasins, centres commerciaux et centres de fitness fermeront pendant deux semaines. La porte-parole des îles Baléares, Pilar Costa, l’a annoncé vendredi à Palma. La vente de nourriture, de médicaments et de tous les produits de première nécessité est toujours autorisée.

Avec 529 nouvelles infections pour 100.000 habitants en 14 jours, les îles Baléares et la région d’Estrémadure à la frontière avec le Portugal (716) sont actuellement les régions les plus touchées. Avec 707 infections en 24 heures, les îles ont enregistré le nombre de contaminations le plus élevé depuis l’éclosion de la pandémie, a déclaré la ministre régionale de la Santé Patricia .

La situation est particulièrement désastreuse à Majorque, où il y a eu 485 nouvelles infections en une journée.

Pendant ce temps, à partir de lundi, neuf autres municipalités et 23 petits quartiers de la région de Madrid seront fermés pendant deux semaines, a annoncé le gouvernement régional.

La situation en Espagne empire depuis la fin décembre. Le nombre de nouvelles infections pour 100.000 habitants est passé à 321 en 14 jours. Alors qu’à la fin décembre, il était encore en dessous de 250. Dans ce pays d’environ 47 millions d’habitants, plus de 51.000 personnes sont déjà décédées des suites du coronavirus.