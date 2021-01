Le rallye d’Ypres s’invite dans le calendrier WRC en 2021

La Belgique du rallye a la banane: le rallye d’Ypres intègre le calendrier 2021 du championnat du monde WRC.

Après des années d’attente, le rallye d’Ypres fera enfin partie du championnat du monde des rallyes en 2021. C’est en tout cas ce qu’ont annoncé les organisateurs de l’épreuve, ce vendredi.

Organisée pour la première fois de son histoire en 1965, la manche belge profite des malheurs financiers du «Rally GB», fortement impacté par la crise du coronavirus, pour se faire une place dans la plus grande compétition du genre.

Disputé sur trois jours, le rallye d’Ypres, qui avait déjà été ajouté au calendrier WRC en 2020 mais avait été annulé à cause de la pandémie, devrait avoir lieu pendant le mois d’août. Toutefois, aucune date précise n’a encore été communiquée officiellement.

«Je suis heureux que le championnat du monde vienne enfin en Belgique après le report malheureux de l’année dernière, assure Jona Siebel, le directeur général de WRC Promoter, le détenteur des droits commerciaux du championnat. Son mélange de voies asphaltées étroites et de ses grands fossés bordant la route, allié à l’obscurité de certaines étapes et à des conditions météorologiques potentiellement mitigées, procurera beaucoup de sensations fortes et de débordements aux fans.»

«C’est une chance pour le rallye d’Ypres d’intégrer le championnat du monde après la tentative (avortée, NDLR) de l’année dernière, poursuit Yves Matton, le directeur des rallyes de la FIA. Il mettra en valeur l’ADN du rallye avec un parcours qui relie Ypres à Spa-Francorchamps, deux lieux emblématiques du sport automobile belge. J’ai vraiment hâte d’y être.»

Comme tous les fans de sports moteurs en Belgique, certainement.