Eli Iserbyt avant les championnats de Belgique:«Van Aert imbattable, sauf s’il n’est pas dans un bon jour»

Homme fort du début de la saison dans les labourés, Eli Iserbyt a dû reconnaître depuis leur arrivée plus tardive dans le peloton la supériorité du trio Mathieu van der Poel, Wout van Aert et Tom Pidcock, d’autant qu’il s’est sérieusement blessé au coude le 26 décembre à Heusden-Zolder. Dimanche à Meulebeke, seul van Aert sera présent dans la course au titre national. «S’il a une super journée comme à Termonde, je ne vois pas qui peut le battre, mais s’il est un peu moins bon, comme à Hust ou à Baal, on peut lui rendre les choses difficiles», espère le Flandrien de 23 ans.

Le leader du Trophée X2O reconnaît qu’il ne se présente pas à ce championnat dans les meilleures conditions. «La préparation n’est pas idéale, mais cela s’améliore de jour en jour, par tous les moyens: pose de glace, repos, visites chez le kinésithérapeute et l’ostéopathe. Nous ne laissons rien au hasard et le gonflement diminue déjà bien.»

Il ne sera bien sûr jamais à 100% au départ, mais Iserbyt espère pouvoir jouer un rôle en vue dimanche. «Jeudi, je me suis entraîné dans les bois pour la première fois. Cela s’est bien passé et j’en suis heureux. Je ressens encore de la douleur quand je prends les planches, mais j’espère pouvoir le faire le dimanche, en sautant par-dessus. À l’entraînement, j’ai senti que je pouvais «tirer» à fond et mettre toute la puissance. Cela me rassure par rapport au championnat».

Van Aert demeure l’homme à battre: «Je m’attends à ce qu’il démarre vite et alors ce sera difficile. S’il a vraiment un bon jour comme à Termonde, il n’y a pas grand-chose que l’on puisse faire contre lui. Mais s’il est comme à Hulst ou Baal, il y a des options pour le battre. Moi-même, je ne peux devenir champion de Belgique que si tout est à 100% ce jour-là, les conditions parfaites, les jambes parfaites».