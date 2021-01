La Cross Cup finalement annulée

Alors qu’elle était prévue sur un jour le 24 janvier, la Cross Cup hannutoise n’aura finalement pas lieu. Foutu Covid.

L’info vient de tomber: il n’y aura finalement pas de Cross Cup cette année comme l’annoncent les organisateurs dans un communiqué.

«Depuis plus de 78 ans, le plus grand événement sportif de la Ville de Hannut attire, à chaque édition, un public nombreux, des sportifs enthousiastes et des athlètes de prestiges. Il a une audience télévisuelle de 300.000 téléspectateurs.

Le Cross de Hannut, c’est l’association de plusieurs partenaires: Henri Romainville, organisateur et cheville ouvrière du Cross depuis de nombreuses années, le Club d’Athlétisme de Hannut, la Ville de Hannut ainsi que sa Régie, qui permet à cette organisation de tenir son rang dans le cadre de la Crosscup. C’est aussi les nombreux et fidèles sponsors tant privés que publics sans qui rien ne pourrait avoir lieu, dont la Province de Liège, l’Adeps et la Région wallonne.

En partenariat avec l’ASBL CrossCup, cette association, dénommée LOC, a, depuis de nombreuses semaines, arrêté différents scénarii en vue de permettre, le cas échéant, une organisation 2021 dans le strict respect des règles sanitaires COVID. Sous réserve d’un contexte positif et favorable, l’objectif était celui d’être prêt d’un point de vue organisationnel à la date de l’évènement (24/01/2021).

Dès lors, la flexibilité a toujours été de mise pour pouvoir prendre attitude sur la tenue de l’événement jusqu’au dernier instant et ce, tout en garantissant le respect des protocoles sportifs en vigueur au 24/01 mais aussi de pouvoir s’inscrire dans la tendance des courbes COVID le moment venu.

La sécurité des participants, des organisateurs, des bénévoles et éventuellement du public qui aurait assisté aux épreuves sportives, était le cœur de ces scénarii et ne souffrait d’aucun compromis.

Sous réserve du cadre réglementaire et d’une tendance épidémiologique favorables, l’objectif fut donc celui de favoriser le sport et le divertissement des jeunes et maintenir une course sportive à caractère professionnel. Course qui est un point fixe dans le calendrier des athlètes, pour certains venant de l’étranger.

Si jusqu’à hier, cette ambition était possible et que les tendances au niveau de la crise sanitaire semblaient plutôt encourageantes en cette fin d’année 2020, force est de constater que la situation a changé suite à de nouvelles données objectives. De fait, les recommandations des autorités supra-communales, mais aussi des experts, ne sont plus positives.

A l’instar d’autres secteurs comme l’enseignement qui reprend en code rouge, la Ministre des sports de la FWB a annoncé une reprise du sport amateur vers mars. Preuve s’il en est que par soucis de responsabilité, l’organisation 2021 devait être remise en question.

Si la CrossCup de Hannut est bien une compétition sportive professionnelle, les sportifs seniors professionnels ne sont qu’une petite minorité. La majorité des participants sont des sportifs plutôt élite ou amateurs. Dès lors, il ne nous était malheureusement plus possible d’organiser la compétition.

Par ailleurs, et au vu de la situation et des nouvelles données, le LOC ne souhaitait évidemment pas faire prendre un quelconque risque, fusse-t-il minime aux participants ou bénévoles. Malheureusement, et en conséquence, les compétitions pour les jeunes de moins de 13 ans ne pourront pas non plus être organisées.

A l’instar d’autres avant nous, c’est avec le cœur lourd que nous vous annonçons, malgré tous les efforts émis pour maintenir l’événement et l’espoir que nous avions gardé secrètement, que l’édition 2021 est annulée.

Nous reviendrons plus fort l’an prochain.»