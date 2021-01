Coronavirus: pourquoi «les écoles ne sont pas les moteurs» de l’épidémie en Belgique

Une semaine après le retour en classe des écoliers, Sciensano partage une étude consacrée à la place des établissements scolaires dans l’épidémie belge. De quoi mettre fin à certaines idées reçues.

Parfois pointés du doigt pour accélérer la propagation du nouveau coronavirus à travers la société, les établissements scolaires ont été défendus par l’Institut de santé publique, ce vendredi matin.

En effet, Sciensano a profité de sa conférence de presse pour partager les premières conclusions d’une étude qu’elle a menée entre le 1er septembre et le 13 décembre. Des conclusions qui se basent sur l’étude des contacts «Covid» menés par les centres PMS (Wallonie-Bruxelles) et la base de données centrale de Sciensano, et qui tendent donc à démontrer que les écoles ne sont pas forcément les clusters que l’on imagine.

1 Les écoles suivent l’évolution de l’épidémie dans la population

Ainsi, selon Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, «le nombre total de cas Covid dans les écoles augmente (uniquement) après que le nombre de cas ait augmenté dans la population en général».

Dans la même optique, les établissements scolaires suivent les évolutions régionales observées. Exemple avec la courbe du nombre de cas enregistrés en Wallonie et à Bruxelles qui suit une trajectoire différente de celle de la Flandre. Comme un reflet de la deuxième vague, «le nombre d’infections était plus élevé dans l’enseignement francophone avant les vacances de Toussaint», explique Yves Van Laethem.

2 Des contaminations moins importantes chez les plus jeunes

Sciensano le répète: notre corps réagit différemment au virus. Et ce, en fonction de l’âge notamment.

Contrairement aux seniors, «les enfants de moins de 12 ans sont moins infectés par le virus». Dans les chiffres, leur nombre «reste faible par rapport aux autres tranches d’âge», relève d’ailleurs Yves Van Laethem.

Reste que les enfants «peuvent également être contaminés» par le coronavirus. «En décembre, on a constaté une augmentation du nombre de cas Covid des enfants dans les écoles primaires alors qu’il y avait plutôt une diminution dans les autres tranches d’âge.» Ce qui s’explique par le fait que les mesures sanitaires (masque, activités sportives,…) n’étaient pas (ou moins) imposées aux plus jeunes.

Autre exemple qui prouve que les plus jeunes s’en sortent souvent mieux face au coronavirus, les adolescents ont beau avoir été infectés en masse au début de la 2e vague, «le taux d’infection chez les enfants de moins de 16 ans est resté moindre par rapport au reste de la population».

3 Le personnel scolaire plus souvent infecté à l’extérieur

Enfin, Sciensano l’assure: entre septembre et le début des vacances de Toussaint, «le personnel scolaire a le plus souvent été infecté par ses collègues ou son milieu familial que par les élèves».

«On estime actuellement que seul 20% du personnel scolaire (enseignants, surveillants,…) a été contaminé durant leur activité scolaire tandis que 80% l’a été au cours de leur vie sociale et familiale.»

Conclusion? «Les écoles ne sont pas les moteurs des vagues» de contamination, assure l’Institut de santé publique. Contrairement aux idées reçues, «elles se situent plutôt en fin de chaîne et elles reflètent plutôt ce qui s’est passé au préalable dans la société».