Météo: alerte jaune aux conditions glissantes et au brouillard généralisée sur tout le pays

L’avertissement aux conditions glissantes émis par l’Institut Royal de Météorologie (IRM) a été élargi à l’ensemble du pays. Et le brouillard vient aussi s’en mêler...

L’IRM avait déclenché une alerte jaune pour le Hainaut, le Luxembourg, Namur et Liège. Cet avertissement aux conditions glissantes concerne désormais tout le pays et vaut au moins jusqu’à 8h du matin samedi.

Comme annoncé, des chutes de neige sont tombées en plusieurs endroits et encore 1 à 3 cm sont attendues ce vendredi après-midi sur l’est de la province de Liège et le nord de la province de Luxembourg au-dessus de 300 m, selon l’IRM. L’Institut ajoute que des plaques de glace et de givre vont se former dans de nombreuses régions. La prudence est donc de mise sur les routes.

D’autant plus qu’une alerte jaune au brouillard est également émise sur toute la Belgique jusqu’à samedi 8h.