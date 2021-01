Guy Thys désigné sélectionneur de l’équipe idéale des Diables rouges

À l’occasion de ses 125 ans, l’Union belge avait demandé aux supporters de composer la meilleure équipe nationale belge de tous les temps.

Guy Thys a été désigné sélectionneur de l’équipe idéale des Diables rouges selon les résultats du sondage «125 Icons Team» organisé par l’Union belge de football pour célébrer ses 125 ans, a indiqué la fédération vendredi.

Guy Thys, décédé le 1er août 2003 à l’âge de 80 ans, a été sélectionneur fédéral de 1976 à 1989 et de 1990 à 1991, reprenant les rênes de l’équipe nationale après le bref passage de Walter Meeuws sur le banc des Diables.

Sous la houlette de l’Homme au cigare, les Diables rouges ont atteint la finale de l’Euro 1980, perdue 2-1 par la RFA, disputé l’Euro 1984 et se sont qualifiés pour trois phases finales de Coupe du monde, avec comme point d’orgue la 4e place décrochée lors du Mondial 1986 au Mexique.

À l’occasion de ses 125 ans, l’Union belge avait demandé aux supporters de composer la meilleure équipe nationale belge de tous les temps. Les fans avaient jusque fin décembre pour voter et la fédération a dévoilé les résultats durant la première semaine de janvier.

Plus tôt dans la semaine, les votes des internautes avaient plébiscité Michel Preud’homme au but, les défenseurs Eric Gerets, Vincent Kompany, Philippe Albert et Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne, Enzo Scifo et Axel Witsel au milieu de terrain et Romelu Lukaku, Eden Hazard et Jan Ceulemans en attaque.

Les supporters ont encore jusqu’au 10 janvier pour élire «l’icône ultime du football belge». En 1995, lors du centenaire de l’Union belge, l’URBSFA avait élu Paul Van Himst meilleur joueur belge de tous les temps. Vingt-cinq ans plus tard, il n’apparaît pas dans le onze rêvé des supporters.