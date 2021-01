À peine revenu d’Anderlecht, Percy Tau pourrait faire ses débuts avec Brighton ce dimanche

Le Sud-Africain est retourné prématurément de prêt à Brighton cette semaine. Il pourrait déjà faire ses débuts avec le club de Premier League ce dimanche en FA Cup lors du déplacement des Seagulls à Newport County (D4).

Arrivé en 2018 à Brighton, Percy Tau n’a pourtant jamais joué pour le club du sud de l’Angleterre, faute de permis de travail. Avec le Brexit et l’assouplissement des normes administratives, le Sud-Africain de 26 ans a désormais l’opportunité de jouer en Premier League après trois prêts consécutifs en Belgique, à l’Union Saint-Gilloise (D1B), au FC Bruges et, depuis cet été, à Anderlecht.

Son retour à peine confirmé, Percy Tau, qui s’est déjà entraîné avec ses nouveaux coéquipiers (dont le Diable rouge Leandro Trossard et les anciens de Pro League José Izquierdo et Mathew Ryan), pourrait faire ses débuts ce dimanche, lors du 3e tour de FA Cup à Newport County (D4).

«Il est disponible. Il s’est entraîné et a joué en Belgique, il est donc OK en termes de rythme et temps d’entraînement. Ce sera simplement une question d’adaptation à notre système», a déclaré son entraîneur Graham Potter, qui se réjouit de recueillir un transfert «gratuit», sur le site du club. «Un bon pied gauche, qui peut jouer à différentes positions, filer au goal, progresser avec le ballon, jouer dans les espaces. Il est aussi capable de dribbler avec le ballon et de sentir la bonne passe. On devra trouver la meilleure façon de l’utiliser.»

«L’aider à franchir un pas dans sa carrière»

Percy Tau est parti d’Anderlecht sur un bilan de 4 buts et 1 assists en 14 rencontres. Au-delà des chiffres, Vincent Kompany perd «son petit rayon de soleil» dans les vestiaires.

L’international sud-africain (25 sélections, 12 buts) devra maintenant convaincre dans un championnat plus relevé. «C’est excitant pour nous et pour lui. On doit l’aider à s’installer, à mieux connaître ses partenaires. On veut l’aider à franchir un pas dans sa carrière. Mais d’après ce que j’ai vu à l’entraînement, je suis certain qu’il le fera rapidement. Il a une bonne personnalité et s’entend déjà bien avec le groupe», a ajouté Graham Potter.