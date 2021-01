Une météo hivernale avec de la neige par endroits: alerte jaune aux conditions glissantes

Un avertissement aux conditions glissantes a été émis par l’Institut Royal de Météorologie (IRM).

Ce vendredi matin, quelques éclaircies seront temporairement possibles dans l’ouest et le sud-ouest du pays mais le ciel se couvrira ensuite, selon les prévisions de l’IRM. Le temps sera très nuageux à couvert avec des averses ou des périodes de pluie, principalement dans la moitié nord-est.

En Ardenne, il tombera encore de la neige. Les averses de pluie ou hivernales s’étendront depuis le nord vers les autres régions. «Sur les Ardennes, une couche supplémentaire de 2 à 10 cm est prévue, voire davantage en Hautes Fagnes. Ailleurs en Haute Belgique, quelques cm de neige pourront parfois s’accumuler», souligne l’Institut.

L’IRM a émis une alerte jaune aux conditions glissantes pour toutes les provinces wallonnes, à l’exception du Brabant wallon. Il y a notamment un risque de formation de plaques de glace dans les régions du sud du sillon Sambre et Meuse les moins élevées où la neige aura parfois fondu en journée, précise l’IRM.

https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique

En fin d’après-midi, le temps deviendra sec avec des éclaircies sur le nord. Les maxima ne dépasseront pas -1 degré sur les hauteurs ardennaises, +2 ou +3 degrés dans le centre et +4 degrés à la mer. Le vent sera faible à modéré d’ouest, et au littoral modéré de nord-ouest.

Vendredi soir, quelques averses (hivernales) pourront encore se produire dans l’ouest et le sud-ouest. Quelques dernières faibles chutes de neige seront également possibles sur le relief ardennais. Ailleurs, le temps deviendra sec avec des éclaircies. Les minima seront compris entre -1 et -6 degrés, avec donc des gelées au sol généralisées et le risque de formation de plaques de glace et de givre.