Romelu Lukaku, Eden Hazard et Jan Ceulemans complètent l’équipe idéale des Diables rouges

Selon les résultats du sondage «125 Icons Team» réalisé par l’Union belge de football, Romelu Lukaku, Eden Hazard et Jan Ceulemans sont les trois meilleurs attaquants des 125 ans d’histoire du football belge.

À l’occasion de ses 125 ans, l’Union belge avait demandé aux supporters de composer la meilleure équipe nationale belge de tous les temps. Les fans avaient jusque fin décembre pour voter et la fédération a dévoilé les résultats durant la première semaine de janvier.

Plus tôt dans la semaine, les votes des internautes avaient plébiscité Michel Preud’homme au but, les défenseurs Éric Gerets, Vincent Kompany, Philippe Albert et Jan Vertonghen et les milieux de terrain Kevin De Bruyne, Enzo Scifo et Axel Witsel. Ils seront donc accompagnés par Romelu Lukaku, Eden Hazard et Jan Ceulemans dans l’équipe rêvée de l’histoire des Diables Rouges. L’entraîneur choisi par les supporters sera lui annoncé ce vendredi.

+ À LIRE AUSSI | Les fans élisent Michel Preud’homme comme meilleur gardien belge de l’histoire

Romelu Lukaku, 27 ans, et Eden Hazard, qui fête ses 30 ans ce jeudi 7 janvier, sont tous les deux toujours actifs avec les Diables rouges. Lukaku est le meilleur buteur de l’histoire de la sélection belge avec 57 buts en 89 sélections, Hazard en a, lui, marqué 32 en 106 matchs. Ceulemans, aujourd’hui âgé de 63 ans, a marqué 22 fois pour les Diables Rouges en l’espace de 96 matches entre 1976 et 1991. Il a longtemps été le recordman de sélections avant d’être détrôné par Jan Vertonghen.

Les supporters ont encore jusqu’au 10 janvier pour élire «l’icône ultime du football belge». En 1995, lors du centenaire de l’Union belge, l’URBSFA avait élu Paul Van Himst meilleur joueur belge de tous les temps. Vingt-cinq ans plus tard, il n’apparaît pas dans le onze rêvé des supporters.