L’Enduropale du Touquet de fin janvier annulé à cause du coronavirus

L’Enduropale du Touquet, course de motos sur sable qui devait avoir lieu les 22, 23 et 24 janvier, est annulé «au vu du contexte sanitaire actuel, des annonces du Premier ministre et des nombreuses incertitudes quant à la tenue des grands événements», ont annoncé ce jeudi préfecture et mairie.

«Le niveau très élevé des contaminations, la situation internationale et la mobilisation des services publics dans le cadre de la stratégie vaccinale nous empêchent d’organiser cette édition dans de bonnes conditions», écrivent la mairie et la préfecture dans un communiqué commun.

«Les restrictions de circulation présentes et à venir compliquent grandement l’inscription de nombreux pilotes amateurs et professionnels», ajoutent-elles, estimant que «le report de la réouverture des restaurants est également un frein au bon déroulement de l’événement, à l’accueil des concurrents et des équipes.»

Selon les autorités, il «fallait prendre cette décision en conscience sans plus attendre par respect vis-à-vis des concurrents, des partenaires et de l’ensemble de l’organisation» de la 46e édition de cette compétition sportive.

Un «huis-clos» envisagé

La ville du Touquet avait indiqué à la mi-décembre tenter de maintenir la compétition «sous la condition d’un huis clos parfaitement respecté», mais rester dans l’attente d’une concertation finale avec les services de l’État.

En février 2020, le Belge Jeremy Van Horebeek (Honda) avait terminé deuxième de l’Enduropale derrière le Français Milko Potisek (Yamaha).