Pour Jean-Marc Fortin, le Team Overdrive est «toujours en lice pour la victoire finale» au Dakar

La cinquième étape du Dakar a accouché d’un verdict plutôt inattendu en couronnant le vétéran Giniel de Villiers (Toyota), pourtant peu à la fête depuis le départ. Ce qui n’est pour déplaire à Jean-Marc Fortin, patron du Team Overdrive.

«La journée a été très longue et compliquée avec un départ à 6 heures du matin depuis le bivouac, a déclaré Jean-Marc Fortin, dont l’écurie a remporté le prologue et quatre des cinq spéciales. Nous arrivons douze heures plus tard dans un bivouac d’Al Qaisumah encore vide, beaucoup de voitures sont encore en chemin, dont certaines de notre équipe. De Villiers l’a emporté et Nasser Al-Attiyah a terminé quatrième. Il a perdu quelques minutes mais je pense qu’il a réalisé une bonne journée. Son copilote Matthieu Baumel a fait de l’excellent travail.»

Le Polonais Jakub Przygonski a lui terminé 10e et est 4e du général derrière Peterhansel, Al-Attiyah et l’Espagnol Carlos Sainz. Ce qui fait dire au patron belge du Team Overdrive que son équipe est «toujours en lice pour la victoire finale». Même si «c’est un rallye dur et compliqué».