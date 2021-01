Vaccination: «Vous tentez de présenter votre lenteur comme de la prudence»

Le Premier ministre et le ministre de la Santé font face aux critiques. La campagne de vaccination est jugée trop lente par l’opposition… et une bonne partie de la majorité.

Après le matériel de protection ou encore les tests, c’est au sujet de la campagne de vaccination en cours que les critiques fusent à présent, dans les sphères politiques. Ce fut le cas ce jeudi en séance plénière de la Chambre, où le Premier ministre, Alexander De Croo (Open Vld), et le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (sp.), ont essuyé le feu des critiques venues de l’opposition, réclamant plus de célérité dans le déploiement de la vaccination. Mais aussi quelques expressions d’agacement venues des rangs de la majorité.

Frank Vandenbroucke, pour rappel, a indiqué mardi que la confirmation du calendrier de livraison des vaccins de Pfizer/BioNTech allait permettre de passer à la vitesse supérieure. Les détails du plan d’attaque seront fournis ce vendredi en commission de la Chambre.

Aujourd’hui, les vaccins sont là mais l’organisation est mauvaise.

En attendant, des questions se posent quant à la prudence qualifiée d’excessive de la Belgique, en matière de nombre d’injections. «Vous aviez fait le pari que tout serait prêt dès le 5 janvier. Aujourd’hui, les vaccins sont là mais l’organisation est mauvaise. Comment cela est-il possible?», interroge par exemple Sofie Merckx (PTB). Pour Catherine Fonck (cdH), s’adressant au Premier ministre, vous tentez de présenter votre lenteur comme de la prudence. Il vous faut de l’agilité et de la rapidité.» Pour la députée humaniste, «la lenteur de la Belgique par rapport aux autres pays est interpellante. La Belgique montre une impréparation inacceptable alors que chaque jour compte».

Nous devons travailler à flux tendu: une dose de vaccin égale une personne vaccinée.

La question de savoir pourquoi plusieurs dizaines de milliers de doses ont été maintenues au congélateur pour une seconde injection se pose, alors qu’elles auraient pu servir à injecter une première dose d’autres personnes. «Reconnaissons que la campagne a commencé sur un mode mineur, très mineur quand on regarde ce qui se passe ailleurs en Europe», considère la députée de la majorité Laurence Zanchetta (PS). «Dans cette campagne de vaccination, nous devons travailler à flux tendu: une dose de vaccin égale une personne vaccinée», considère Daniel Bacquelaine (MR). Pour le libéral, «la stratégie de vaccination a été arrêtée il y a un mois. Dans cette pandémie, c’est une éternité. [...] La stratégie doit être revue».

Le gouvernement s’explique

«La précaution n’est pas opposée à la rapidité», répond Alexander De Croo, qui rappelle que l’objectif est de vacciner 4 millions de personnes d’ici à fin juin. «Après une période très prudente, on doit maintenant aller plus vite.» Et le Premier ministre d’indiquer que «la taskforce interfédérale a au début opté pour une approche consciencieuse. Je pense que c’est défendable. Les fabricants ont tout fait pour que ces vaccins soient sûrs. C’est logique: si on arrive au dernier maillon de la chaîne avec l’administration du vaccin, il faut tout faire dans des conditions et avec des procédures 100% consciencieuses».

Cette grande prudence, rappelle pour sa part Frank Vandenbroucke, était liée aux incertitudes qui planaient jusqu’à mardi sur le calendrier de livraison des 5 millions de vaccins commandés à Pfizer par la Belgique, qui vont être fournis à raison de 87000 doses par semaine.

Cela a créé une certaine incertitude dans l’opinion publique, qui veut voir clair dans le déroulement de la campagne.

«Le déroulement de la campagne, inévitablement, sera peut-être revu en permanence, sur base de l’évolution des livraisons, des capacités de production, des autorisations de mise sur le marché, de l’évolution de l’impact durable des différents vaccins», reconnaît le ministre de la Santé. La consigne de base, c’était de la prudence associée à de la flexibilité, explique-t-il. «Cela a créé une certaine incertitude dans l’opinion publique, qui veut voir clair dans le déroulement de la campagne: les aspects pratiques, le timing, l’organisation», questionnements auxquels il est compliqué de répondre. «Néanmoins, les choses deviennent de plus claires, raison pour laquelle nous avons demandé à la taskforce d’optimaliser la campagne sur base de ce qu’on sait aujourd’hui», indique encore Frank Vandenbroucke.