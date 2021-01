Le débrief du jour: Biden confirmé | Code rouge prolongé | Pas de sanction pour le bourreau de Fiona

Les suites de l’insurrection de Washington et la validation du résultat de l’élection présidentielle par le Congrès américain, la prolongation du code rouge dans les écoles bruxelloises et wallonnes, le classement d’une affaire de maltraitance animale, ce qu’Intradel réclame au bourgmestre de Seraing Alain Mathot et les suites judiciaires de l’affaire de la sextape au sein de l’équipe de France de football: voici ce qui a fait, en partie, l’actu de ce jeudi 7 janvier 2021.

1. USA: le Congrès certifie les résultats de l’élection présidentielle

Le Congrès a certifié l’élection de Joe Biden à la Maison Blanche après une journée d’une violence inimaginable mercredi à Washington, où des partisans de Donald Trump ont semé le chaos au sein même du Capitole, temple de la démocratie américaine.

2 Code rouge prolongé dans les écoles

La ministre de l’Education Caroline Désir (PS), en concertation avec les experts sanitaires et les acteurs de l’enseignement francophone, a décidé jeudi de prolonger le code rouge actuellement en vigueur dans tout l’enseignement obligatoire jusqu’aux vacances de Carnaval.

3. Maltraitance animale: un jugement fait grincer des dents

La justice a classé sans suite le dossier de maltraitance animale concernant une chienne de 5 ans à Wavre, en juin dernier. La sanction de la région wallonne ne plaît pas à Sébastien De Jonge, responsable du refuge qui lui a sauvé la vie.

4. Mathot devra-t-il remboursé près de 2 millions?

Ce mercredi, l’auditorat du travail a requis devant le tribunal correctionnel de Liège la même peine que Monsieur Leroy en appel. Pour rappel, la cour avait prononcé une peine de 2 ans de prison avec sursis. L’auditorat a également plaidé 8 ans d’interdiction d’éligibilité à l’encontre d’Alain Mathot et une interdiction de commercialité de 5 ans.

5. Le footballeur Benzema renvoyé en correctionnelle

Le footballeur international français Karim Benzema sera jugé par un tribunal correctionnel dans l’affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena en 2015 pour «complicité de tentative de chantage», a annoncé jeudi le parquet de Versailles à l’AFP.

