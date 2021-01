Antalya: David Goffin gagne son premier match de l’année après avoir sauvé cinq balles de match

David Goffin (ATP 16) a commencé sa saison par victoire 3-6, 7-5, 6-0 contre le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 83) au 1er tour du tournoi ATP 250 d’Antalya, épreuve sur surface dure, ce jeudi, en Turquie.

Les deux joueurs n’ont pas profité de leur service dans le premier set, David Goffin, tête de série N.2, concédant le sien à trois reprises alors qu’il ne pouvait faire que deux fois le break. Le Français empochait cette manche 3-6.

Scénario semblable en début de deuxième set, avec un break d’Herbert dès le premier jeu suivi d’un contrebreak de David Goffin dans la foulée. Un nouveau break du Français lui permettait de servir pour le match. Mais Goffin ne voulait pas commencer l’année par une défaite, lui qui avait perdu ses cinq derniers matchs joués en 2020, et sauvait pas moins de cinq balles de match pour revenir à 5-5. C’était le tournant de la rencontre, car le N.1 belge n’allait plus concéder le moindre jeu jusqu’à la fin de la partie. Il remportait le deuxième set 7-5 et puis s’offrait le match sur un 6-0.

La rencontre a duré 2 heures et 3 minutes.

David Goffin avait déjà remporté les cinq duels précédents qui l’ont opposé à Herbert. Le Liégeois, désormais entraîné par Germain Gigounon, affrontera au deuxième tour (8e de finale) soit l’Allemand Matthias Bachinger (ATP 279), issu des qualifications, soit l’Espagnol Nicola Kuhn (ATP 253).