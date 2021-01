Pari réussi pour celui qui désirait «attirer l’attention»: Jake Angeli et son costume de Viking sont devenus, au lendemain du chaos qui a régné dans les bâtiments abritant le Congrès des États-Unis d’Amérique, les symboles d’une insurrection menée par des militants néonazis et suprémacistes partisans de Donald Trump et des théories conspirationnistes.