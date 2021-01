Stoffel Vandoorne disputera aussi le championnat d’endurance en 2021

Stoffel Vandoorne disputera la saison 2021 du Championnat du monde d’endurance (WEC) au sein de la formation Jota, en LMP2, a annoncé jeudi l’équipe britannique.

Vandoorne avait déjà goûté à l’endurance en 2019 avec l’équipe SMP Racing, terminant troisième tant aux Six Heures de Spa-Francorchamps qu’aux 24 Heures du Mans, deux épreuves qu’il disputera à nouveau cette année. L’épreuve spadoise est programmée le 1er mai, les 24 Heures les 12 et 13 juin.

Il aura pour équipiers le Suédois Tom Blomqvist et l’Indonésien Sean Gelael.

«Etre en WEC avec JOTA est formidable parce que c’est une équipe bien établie et respectée dans un environnement extrêmement compétitif, et j’aspire de toute évidence à évoluer dans un tel contexte», a déclaré Vandoorne. «Pouvoir le faire aux côtés de Sean et Tom est tout aussi fantastique, parce que ce sont deux de mes grands amis du sport automobile.»

Le championnat WEC se compose de six manches. Outre ces courses d’endurance, Vandoorne disputera le championnat de Formule E avec Mercedes.