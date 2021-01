L’UE gardera ses contrats secrets jusqu’à la fin des négociations

L’UE gardera confidentiels ses contrats de précommande de vaccins tant qu’elle poursuivra des négociations avec des laboratoires, a indiqué jeudi la commissaire à la Santé Stella Kyriakides.

«Nous sommes soumis à des clauses de confidentialité sur ces contrats, et la divulgation d’informations confidentielles à ce moment compromettrait nos négociations encore en cours», a-t-elle déclaré lors d’une audition en commission du Parlement européen.

Face aux vives critiques de la commission chargée du contrôle budgétaire, qui estime que les promesses de transparence de la Commission européenne n’ont pas été tenues, Stella Kyriakides a déclaré: «Nous devons garder une position aussi forte que possible (...) J’ai déjà indiqué que je partagerai les informations après la conclusion de toutes les négociations».

Outre Pfizer-BioNTech (300 millions de doses) et Moderna (160 millions), la Commission a conclu des contrats de précommande avec les groupes pharmaceutiques AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi-GSK et CureVac, et envisage d’en signer un avec Novavax. Il s’agit d’accords d’achat anticipé, les doses étant finalement achetées par les Etats membres en fonction de leur demande et de leur part de population, à condition que le candidat vaccin soit finalisé et soit autorisé sur le marché européen. Pour le moment, seuls les vaccins BioNTech-Pfizer et Moderna (depuis mercredi) sont autorisés à la mise sur le marché de l’UE.

«L’information sur les prix doit rester pour l’heure entre les signataires des contrats», a répété la commissaire jeudi. A la mi-décembre, la secrétaire d’Etat au Budget Eva De Bleeker (Open Vld) avait fait un dérapage remarqué sur Twitter en publiant brièvement un tableau détaillant les prix des différents vaccins contre la Covid-19 précommandés par la Belgique. Elle avait ensuite effacé ce tweet et admis avoir été trop transparente, dans un moment de fatigue alors que le débat budgétaire à la Chambre s’éternisait sur plusieurs dizaines d’heures.

La commissaire européenne Stella Kyriakides a rejeté jeudi les critiques, notamment émises dans les médias allemands, accusant l’UE d’avoir inclus Sanofi dans ses commandes au détriment de laboratoires d’outre-Rhin, alors que le vaccin du laboratoire français ne devrait être prêt que fin 2021. «En juin, personne ne pouvait prévoir quel vaccin serait le plus prometteur. Pour Sanofi, les facteurs décisifs ont été le type de vaccin, le délai, le prix et la capacité prouvée de production de masse et de distribution (...) Sanofi est un producteur bien établi dans l’UE, avec un procédé éprouvé», a-t-elle argumenté.