La Louvière: dernier délai pour bénéficier d’un audit énergétique gratuit

Grâce à un programme financé par l’UE, 15 logements louviérois pourront bénéficier d’un audit énergétique gratuit.

Pour pouvoir bénéficier des primes habitation de la Région wallonne, il est désormais nécessaire de d’abord réaliser un audit énergétique de son logement avant d’entamer les travaux. Cet audit a pour but de guider le propriétaire dans la rénovation de son logement, étape par étape.

Mais le coût de cet audit, variable suivant la configuration de l’habitation, peut rebuter. C’est pourquoi il existe aussi des primes et incitants pour effectuer cet audit. Et à La Louvière, il peut même être gratuit jusqu’au 31 janvier.

Comment? Grâce à Life Be Reel, un projet cofinancé par l’Union Européenne et dont l’objectif est d’encourager le taux de rénovation des logements en Belgique. Une quinzaine de logements à La Louvière pourraient bénéficier de cet audit gratuit.

Plusieurs conditions sont à remplir pour en faire partie. La maison doit être située dans l’entité de La Louvière, doit avoir été construite avant 1985 et ne pas avoir fait l’objet de rénovation importante. Le propriétaire doit s’engager à y mener une rénovation énergétique profonde et accepter de suivre ses consommations énergétiques, avant et après la rénovation, et de les communiquer à la Ville.

La date limite de dépôt des candidatures est le 31 janvier. Toutes les modalités pratiques sont sur le site de La Louvière.